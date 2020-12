Die Wochenmärkte in Oggersheim und in der Gartenstadt werden auf Donnerstag, 24. Dezember, vorverlegt. Der Markt in Edigheim wird auf Mittwoch, 23. Dezember, vorverlegt. Der Markt in Friesenheim findet vor Weihnachten nur am Mittwoch statt. Die Freitags- und Samstagsmärkte fallen wegen der Feiertage aus. Das hat die Ludwigshafener Marketinggesellschaft Lukom mitgeteilt. Die Mittwochsmärkte am 23. Dezember finden wie gewohnt in Mitte, Friesenheim und Mundenheim statt. Die Lukom weist darauf hin, dass auf den Wochenmärkten die Maskenpflicht gilt, Besucher daher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und Abstand halten müssen.