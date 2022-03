Die Corona-Pandemie macht Jugendlichen die Berufswahl nicht einfach: So sind viele Praktika und Info-Veranstaltungen ausgefallen. Am 14. März beginnt bei der Agentur für Arbeit die „Woche der Ausbildung“, die Orientierung bieten soll. Sogar Virtual-Reality-Brillen kommen zum Einsatz.

In den Alltag verschiedener Berufe eintauchen und Betriebe besichtigen – das ist in der „Woche der Ausbildung“ laut Arbeitsagentur mit Virtual-Reality-Brillen („virtuelle Realität“) möglich. Die Jugendlichen können dabei unter anderem in technische und kaufmännische Berufe, Logistik sowie Jobs im sozialen und Gesundheitsbereich hineinschnuppern. Möglich ist das am Montag, 14. März, beim Berufsorientierungstag als Auftakt zur Woche. An diesem Tag beantworten Berufsberater außerdem Fragen zu Ausbildung und dualem Studium sowie Teilzeit-Ausbildung.

Firmen aus der Region stellen Berufe vor

Am Dienstag, 15. März, geht es ums Handwerk. Regionale Arbeitgeber stellen dabei verschiedene Berufsbilder vor. So zum Beispiel ab 10 Uhr die Firma Keipp den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Ab 11 Uhr berichten Mitarbeiter der Firma Göckler-Holler über den Job des Anlagenmechanikers Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Um Kraftfahrzeugmechatroniker geht es mit dem Unternehmen Klaus Scheller um 12 Uhr. Am Mittwoch stehen dann Medien-, IT- und Büroberufe – ebenfalls mit verschiedenen regionalen Arbeitgebern – im Mittelpunkt. Die Frage „Wie kommt man zum Radio?“ kann zum Beispiel um 15 Uhr Till Simoleit beantworten, der Chef vom Dienst beim Radiosender bigFM ist.

Digitaler Elternabend

Ebenfalls am Mittwoch gibt es einen digitalen Elternabend. Laut Arbeitsagentur können Eltern ab 18.30 Uhr erfahren, wie sie ihre Kinder bei der Berufsorientierung unterstützen können.

Auch am Donnerstag, 17. März, werden verschiedene Ausbildungsberufe vorgestellt. Um 14 Uhr gibt es Infos zum Bereich Hotel und Gastronomie. Am Freitag werden Vorstellungsgespräche simuliert. Die Agentur für Arbeit bietet außerdem an, Bewerbungsunterlagen zu überprüfen, die per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de geschickt wurden.

Noch Fragen?

Das Programm ist im Netz zu finden unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda. Anmeldung bis Mittwoch, 9. März, per E-Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Die meisten Veranstaltungen finden digital statt, die Berufserkundung mit VR-Brille nach Anmeldung im Berufsinformationszentrum in Ludwigshafen.