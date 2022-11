Die Stadt Mannheim beteiligt sich an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung. Das diesjährige Motto: „Nachhaltige Textilien. Wiederverwendung statt Verschwendung!“ Die Aktionswoche findet in allen Ländern der Europäischen Union statt und endet am 27. November. Stadtraumservice und Klimaschutzagentur laden zu einer After-Work-Tauschparty ein. Am 24. November können im Jugendkulturzentrum Forum in der Neckarpromenade 46 von 17 bis 20 Uhr neben Kleidungsstücken auch Haushaltsgegenstände, Spielzeug, Sportgeräte, Accessoires sowie Bücher, CDs und DVDs getauscht werden. Pro Person dürfen laut Stadt bis zu fünf ungenutzte Fehlkäufe, unliebsame Geschenke und neuwertige Gegenstände aus allen Lebensbereichen mitgebracht und gegen neue Lieblingsstücke eingetauscht werden. Alle Teile sollten gut erhalten und sauber sein. Alle Altersklassen seien willkommen, heißt es.