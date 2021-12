Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute geht es um eine Skulptur und deren Standort. Dieser liegt direkt an einem Gebäude, das nicht nur, aber vor allem bei Notfällen sehr wichtig ist für die Stadt. Das Haus ist alt, ein Sanierungsfall und zu klein für das Personal. Ein Neubau ist bereits beschlossen. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.ier