Neulich in Porto: Die von historischen Gründerzeitbauten gesäumte Avenida, die zum nicht minder prunkvollen Rathaus der portugiesischen Wirtschaftsmetropole führt, bietet sich an diesem traumhaften Frühlingstag geradezu an als Fotomotiv. Also überrascht es wenig, dass drei junge Damen freundlich lächelnd auf uns zukommen und in nahezu akzentfreiem Englisch anfragen, ob man denn ein Gruppenbild von ihnen vor dieser Kulisse machen könne. Was man doch gerne tut.

Die Zwiesprache untereinander auf deutsch schnappen die Bittstellerinnen beim Posieren auf und bekommen so mit, dass sie unter Landsleuten sind. Und weil man natürlich rasch herausfinden will, wie nahe man sich landsmannschaftlich steht, verraten die drei Grazien, dass sie „aus der Nähe von Karlsruhe“ kommen. Was ein Pfälzer natürlich geografisch näher eingrenzen muss. Im enger gezogenen Radius ist man denn im Landauer Raum. Der sich bei exakter Lokalisierung als Gleiszellen herausstellt.

Dieses Dorf, zur Verbandsgemeinde Bad Bergzabern zählend, muss ein Vorderpfälzer nicht zwangsläufig kennen. Er kann es aber, wenn er Weinliebhaber im Allgemeinen ist und eine Schwäche für Muskateller im Besonderen hat. Den Gleiszellen gilt im Bundesgebiet als ein Hauptanbaugebiet für diese Rebsorte.

Die nette Begegnung unter Pfälzern in der Ferne erinnerte mich an eine noch exotischere, damals sogar unter Ludwigshafenern in der Karibik. Von der Kleinstadt Ocho Rios aus wollten wir Jamaika abseits ausgetretener touristischer Pfade erkunden. Ein Taxifahrer bot uns eine Tagestour zu einem erschwinglichen Preis an, froh um die wenigen Urlauber, die sich in den Norden der Insel verirrt hatten. Schnell stellte sich heraus, dass sein Pidgin-Englisch nicht beeinflusst war von dem Kraut, an dem er ungeniert zog, sondern daher rührte, dass Englisch nicht Eddies Muttersprache war – und Eddie mutmaßlich nur sein einheimischer Spitzname.

Jedenfalls war er aus Deutschland ausgewandert. Woher? Aus der Nähe von Mannheim. Eddis Heimatkoordinaten konnten wir im fernen Jamaika herunterbrechen bis nach Ludwigshafen, genauer gesagt nach Friesenheim, und noch exakter in die Carl-Clemm-Straße, wo er mal in der „Burg“ gekellnert habe.

Damals hat er nicht nur uns chauffiert. Aus Kostengründen hatten wir das Taxi mit einem zweiten Paar geteilt. Das kam – so viel Zufall kann es eigentlich nicht geben – aus Gehrweiler, einem 300-Seelen-Dorf bei Rockenhausen, und damit noch winziger als Gleiszellen. Was mir dennoch ein Begriff war. Nicht wegen des Muskatellers (der dort nicht wächst), sondern weil ich zu dieser Zeit als Lokalredakteur am Donnersberg gearbeitet hatte.

So klein ist die Welt, und Pfälzer ziehen sich darin magisch an. Oder wie auf der Tasche einer aus Portugal mit zurückgekehrten Passagierin zu lesen war, die mit uns im Bus vom Rollfeld des Frankfurter Flughafens zum Terminal gebracht wurde: Isch habbs mer nett ausgsucht, än Pälzer zu soi. Awwer isch bins iwwerall gern.