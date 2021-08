Der Stadtteil Hemshof/Nord ist der Ludwigshafener Hotspot für illegale Müllablagerungen. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Verwaltung im Nachgang zur Stadtratssitzung vom Montag vorgelegt hat. Das Gremium hatte mit großer Mehrheit die Bußgelder für Müllsünder erhöht. Wie sieht’s in den anderen Stadtteilen aus? Ein Überblick.

Laut Verwaltung hat sich die Anzahl illegaler Müllablagerungen von 2014 (928 Fälle) bis 2020 (4734) mehr als verfünffacht. Nur etwa 300 Delikte wurden aufgeklärt, was einer Quote von 6,5 Prozent entspricht. Nahezu die Hälfte der Fälle (2363) betreffen die Innenstadt. Spitzenreiter im Jahr 2020 ist Nord/Hemshof (1159 Fälle; 2019: 751) vor Mitte (629/587) und Süd (575/852). Zählt man den mit rund 5000 Einwohnern kleinsten Ludwigshafener Stadtteil West hinzu (335/304), steigt der City-Anteil auf 57 Prozent.

Hotspot abseits des Zentrums ist Friesenheim (484/379). Es folgt Oggersheim: Mit 340 Müllablagerungen wurden in dem mit knapp 25.000 Einwohnern größten Stadtteil im Vorjahr ähnlich viele Fälle wie 2019 (334) registriert. Seit 2017 hat sich die Anzahl (86) vervierfacht.

293 Fälle gab es im Vorjahr in Mundenheim – ein Rückgang gegenüber 2019 (348), aber ein erheblicher Anstieg im Vergleich zu 2014 (52).

Stetig gewachsen ist die Anzahl der Delikte in Rheingönheim – von 45 (2014) auf 212 (2020). Das gilt in der Tendenz auch für die Gartenstadt mit 42 Fällen in 2014 und 191 in 2020. Nahezu gleichauf liegt Oppau mit 186 Fällen, sechsmal so viele wie 2014 (31). Erstmals seit 2014 über der 100er-Marke liegt Edigheim mit 113 Fällen in 2020 (2019: 92).

Mit 75, 71 und 70 Fällen wurden im Vorjahr in der Pfingstweide, in Ruchheim und Maudach die wenigsten illegalen Müllablagerungen entdeckt.

Problematisch: Glascontainer und Parkplätze

Die Verwaltung hat sogar Straßenzüge aufgelistet, die am häufigsten betroffen sind: In Nord/Hemshof etwa zählen Blücher-, Welser-, Hartmann-, Prinzregenten-, Schanz-, Gräfenau-, Mott-, Kanal- und Jakob-Binder-Straße neben dem Hemshofpark zu den Problembereichen. In Süd sind es Bereiche in Saarland-, Rott-, Knoll- und Bleichstraße, der Pfalzgrafenplatz sowie die Parkplätze am Südwest-Stadion. In Mitte zählen dazu die komplette Fußgängerzone und das Umfeld von Wrede-, Kaiser-Wilhelm-, Dörrhorst-, Bürgermeister-Kutterer- und Teile der Maxstraße.

Teichgasse, Teichgarten-, Bastenhorstweg sowie der Parkplatz an der Kleingartenanlage Werre (Brunckstraße) sind Schwerpunkte in Friesenheim. Problematisch in Oggersheim sind die Bereiche Altstadtplatz, In den Neugärten-/Weimarer Straße (jeweils Glascontainer-Standorte), Adolf-Diesterweg-, Adolf-Kolping-Straße (Park- und Spielplatz), Friedrich-Naumann-Straße sowie Parkflächen entlang der Gleisanlage (Stefan-Zweig-/Bertolt-Brecht-Straße).

Die Umgebung des Zedtwitzparks, der Schänzeldamm sowie der Parkplatz in der Raschigstraße gegenüber dem Friedhof sind neuralgische Stellen in Mundenheim.

Schwerpunkte in weiteren Stadtteilen:

Rheingönheim: Parkplatz Wildpark, Rampenweg/Wendehammer, Verlängerung der Hauptstraße am Friedhof, Am Sandloch an den Glascontainern