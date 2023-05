Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Bild und seine Geschichte: „LU-Süd 1,0 Kilometer“ informiert ein Radwegschild in der Berliner Straße. Doch eigentlich beginnt der Stadtteil bereits jenseits der Hochstraße in der Bleichstraße – in gerade mal 100 Metern Entfernung vom Schild. Ein Fehler vom Amt? Keineswegs, sagt die Stadtverwaltung.

Mit Schildern ist es immer so eine Sache. Eigentlich sollen sie genaue Informationen oder Anweisungen geben, was im Straßenverkehr zu tun und zu lassen ist. Doch manche eröffnen