Der ASV Fußgönheim spielt seit vielen Jahren in der Fußball-Verbandsliga. Der Verein hat im Winter einen neuen Trainer verpflichtet. Mit ihm zogen auch neue Vorhaben ein. Doch nun gab es einen kleinen „Zwischenfall“.

Der Wille zählt

Beim Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. So gibt es seit geraumer Zeit eine Pressekonferenz nach den Partien. Vielleicht für die Verbandsliga etwas übertrieben, zumal zum Spiel gegen Eintracht Bad Kreuznach gerade mal eine Handvoll Interessierter den Ausführungen der beiden Trainer lauschte. Trotzdem darf man den Fußgönheimern ein Lob dafür zollen, dass die knapp 15-minütige Veranstaltung, die mit einer Kamera aufgenommen wurde, professionell aufgezogen war. Am Kopf des Raumen saßen die beiden Trainer, dazwischen Moderator Stefan Wehe, der beim ASV mehrere Posten bekleidet und viele Aufgaben bewältigt. Ohne ihn geht fast nichts. Vor den drei Herren standen mehrere Getränkeflaschen – nicht ganz so viele wie bei Bundesligisten, aber verdursten muss keiner. Oder doch? Nach aufreibenden 90 Minuten und seinen Ausführungen zum Spiel bekam Kreuznachs Trainer Murat Yasar offenbar eine trockenen Hals. Er griff nach einer Flasche Mineralwasser, und sein Blick glitt suchend über den Tisch. Doch so sehr er sich bemühte, ein Flaschenöffner war nicht zu finden. Vorsichtig fragte Yasar nach. Wehe war verblüfft, kein Öffner da. Zum Glück konnte einer der Zuhörer aushelfen und öffnete dem ebenso dankbaren wie durstigen Eintracht-Trainer die Flasche. Den Fußgönheimern ist der kleine Lapsus nachzusehen. Bei der nächsten Pressekonferenz liegt mit Sicherheit ein Flaschenöffner bereit.