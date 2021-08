In Ludwigshafen gilt ab Montag eine neue Corona-Verordnung. Angelehnt an das Regelwerk des Landes ist dann die 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) bei Inzidenzwerten von über 35 vorgesehen – dies betrifft beispielsweise den Besuch von Innenräumen von Gaststätten oder körpernahe Dienstleistungen. Unklar ist noch, welche Regeln für das Filmfestival gelten.

Die Inzidenz lag laut Landesuntersuchungsamt am Freitag in Ludwigshafen bei 77,2 Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Seit 11. August liegen die Werte über der Warnmarke von 35. Gesundheitsexperten gehen vom Beginn einer bundesweiten vierten Corona-Welle aus.

Um das Infektionsgeschehen einzudämmen, gilt ab Montag in Ludwigshafen wieder eine Testpflicht unter anderem für den Besuch von Restaurants, Bars, Kantinen oder Cafés. Alle Personen ab dem Alter von 15 Jahren müssen nachweisen, dass sie entweder negativ auf das Virus getestet, geimpft oder von Covid genesen sind. Gäste von Hotels müssen sich alle 72 Stunden testen lassen, teilte die Stadt am Freitag mit.

Auch Friseurbesuch betroffen

Die Testpflicht besteht ebenso für Menschen, die körpernahe Dienstleistungen wie beispielsweise Friseurbesuche, Kosmetik- und Körperpflegeanwendungen in Anspruch nehmen wollen. Ausgenommen von der Pflicht sind Rehabilitations- und Funktionstraining sowie Dienstleistungen aus medizinischen Gründen, so die Stadt.

Auch für Lehrkräfte und Studierende an der Hochschule sind Tests verpflichtend, um an Präsenzveranstaltungen teilnehmen zu können. Außerschulischer Musik- und Kunstunterricht ist im Innenbereich und im Freien mit Gruppen bis 50 Personen zulässig. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Für den Innenbereich besteht für Teilnehmer die Testpflicht bei Tätigkeiten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen – beispielsweise Gesangsunterricht. Um die Testpflicht zu erfüllen, muss entweder ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder bis zu 48 Stunden alter PCR-Test vorgelegt werden. Geimpfte und Genese sind davon befreit. Hygiene- und Abstandsgebote sowie Kontakterfassung bleiben weiterhin in Kraft. Die neue Verordnung gilt erst einmal bis einschließlich 11. September.

Abstimmung zum Filmfestival läuft noch

Unklar ist, welche Regeln fürs Filmfestival auf der Parkinsel gelten werden, das am 1. September startet. Die Filmfestival GmbH plant mit 5000 Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten können. Besucher sollen nach der 3-G-Regel Zutritt erhalten. Für diese Besucherzahl ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich, die nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums noch nicht vorliegt. Die Abstimmung zwischen dem Veranstalter und der Stadt dauert noch an. Mit einem Ergebnis wird kommende Woche gerechnet.

Die neue Verordnung sieht bei erhöhter Inzidenz bei Veranstaltungen in Innenräumen nur bis zu 350 Menschen vor. Im Außenbereich gilt eine Obergrenze von 500 Personen. Doch Ausnahmen sind möglich, so etwa bei FCK-Heimspielen oder dem Backfischfest in Worms.