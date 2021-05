Dass Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Johanniter kostenlose Corona-Schnelltests anbieten, hat sich herumgesprochen. Doch in der Stadt können sich die Menschen noch an vielen anderen Stellen testen lassen: bei bestimmten Ärzten, Apotheken, Drogeriemärkten – und sogar bei einer Tierarztpraxis.

Wer sich durch die Liste im Internet liest, in der steht, wo in Ludwigshafen kostenlose Corona-Schnelltests angeboten werden, staunt auf den ersten Blick nicht schlecht: Neben einigen Arztpraxen und Apotheken sowie den Testcentern der Stadt und der Hilfsorganisationen finden sich dort auch ein Fitnessstudio, dm-Drogeriemärkte – und die Tierarztpraxis im Kölle Zoo im Oggersheimer Gewerbegebiet.

Er sehe es als seine „soziale Verantwortung“, kostenlose Schnelltests anzubieten, berichtet Tierarzt Thorsten Neunzig auf Nachfrage. Der 50-Jährige und sein Team können neben dem normalen Praxisbetrieb allerdings nur „eine Handvoll Tests“ pro Tag anbieten, nach Voranmeldung. „Wir planen das in unserem Terminkalender und schauen, wo Räume frei sind.“ Wie Neunzig berichtet, gibt es genaue Vorgaben für denjenigen, der kostenlose Schnelltests für die Allgemeinheit anbieten möchte, egal ob Drogeriemarkt oder Arztpraxis. Dazu gehören detaillierte Hygienevorgaben und der Nachweis der entsprechenden Sachkenntnis. Erst dann gebe es eine Genehmigung. Die Materialkosten und die Kosten für die Test-Leistung werden vom Bund erstattet. Reich werden könne man damit sicher nicht. „Das ist kein Geschäftsmodell, das ist eine Dienstleistung“, sagt Neunzig.

Eigener Raum für Tests ist Vorschrift

Auch fünf Ludwigshafener Apotheken sind in der Liste des Landes aufgeführt, darunter die City-Apotheke im Hemshof. „Wir testen ebenfalls nur in kleinem Umfang“, sagt Inhaber Volker Fehst. Da für die Tests ein eigener Raum zur Verfügung stehen muss, können er und seine Mitarbeiter die Schnelltests nur in der Mittagspause anbieten, wenn die Apotheke für den normalen Kundenverkehr geschlossen ist. Die Nachfrage für die drei bis fünf Tests pro Tag sei groß, obwohl er das Angebot nicht extra beworben hat. „Es gibt keinen Tag, an dem es gar keinen Test gibt“, sagt der 60-Jährige. Auch bei ihm muss man vorab einen Termin vereinbaren.

Das Projekt „Testen für Alle“ gibt es seit 8. März. Dabei haben alle Bürger ohne Corona-Symptome die Möglichkeit, einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest zu machen. Auch kommerzielle Partner können Teststelle sein – allerdings darf laut Landesvorgaben „keinerlei eigener Vorteil des Anbieters am Ergebnis der Testung vorliegen“. Eine offizielle Teststelle darf deshalb zum Beispiel nicht in einem Friseursalon eingerichtet werden, zu dem ein Zutritt nur mit negativem Corona-Test möglich ist. In eine Apotheke darf man aber beispielsweise ohne vorherigen Corona-Test, weshalb diese keinen eigenen Vorteil von einem solchen Angebot für die Allgemeinheit hat.

Im Netz

Eine Liste aller Teststellen in Rheinland-Pfalz mit Suchfunktion (etwa nach „Ludwigshafen“) gibt es im Netz unter www.corona.rlp.de/de/testen. Auch auf der Internetseite der Stadt sind Schnelltest-Möglichkeiten aufgeführt: www.ludwigshafen.de.