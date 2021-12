Das Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar in der Bahnhofstraße 42 veranstaltet am Mittwoch, 22. Dezember, einen Corona-Impftag. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit dem Wirkstoff von Moderna. Die Anmeldung erfolgt digital.

In der kommenden Woche, am 27., 28. und 30. Dezember, wird in der Praxis Dr. Pfrengle & Kollegen in der Gartenstadt jeweils von 14 bis 18 Uhr geimpft. Wie die Praxis mitteilt, sind neben Boosterimpfungen auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. Da der Wirkstoff von Moderna verabreicht wird, richtet sich das Angebot lediglich an Personen über 30 Jahre. Wer sich impfen lassen möchte, kann direkt in der Praxis in der Salzburger Straße 15 (Ärztehaus), vorbeikommen. Besser ist jedoch eine vorherige Anmeldung unter Telefon 0621 533033. Im neuen Jahr am 5. Januar, von 14 bis 18 Uhr, legt die orthopädische Praxis erneut einen Impftag ein. Da hierbei sowohl Impfdosen von Moderna als auch von Biontech zur Verfügung stehen, können auch jüngere Impfwillige das Angebot wahrnehmen. Eine telefonische Voranmeldung ist erforderlich.