Seit mehr als 120 Jahren betreibt die Familie Schornick ihr Geschäft in Oggersheim. Das Hut- und Pelzhaus hat eine lange Tradition und zieht Kunden über die Stadtgrenzen hinaus an. Die Auswahl an Kopfbedeckungen ist groß. Kürschnerarbeiten sind nur noch selten gefragt.

Mit einem flotten blauen Hut auf dem Kopf bewundert sich Ingrid Hahn aus Ruchheim im Spiegel vom Hut- und Pelzhaus Schornick in Oggersheim. Zu feierlichen Anlässen tragen sie und ihr Mann gerne