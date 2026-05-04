Wer in der Bayreuther Straße lebt, dem fehlt oft der Zugang zu medizinischer oder psychischer Versorgung. Street Doc Mental versucht, die Lücken zu schließen.

Man kommt nicht leicht hinein in die Bayreuther Straße. Umgeben von Kleingartenanlagen, Feldern und dem Hauptfriedhof; manche der abgehenden Wege führen ins Nichts, andere sind reine Anwohnerstraßen. Alles wirkt ein wenig abgeschottet – und genau so fühlen sich vermutlich auch viele, die hier leben. Seit fünf Jahren versucht Street Doc Mental, hier anzusetzen. Die beiden Fachkräfte Anja Schlößer und Daniel Eisenhut vom Krankenhaus Zum Guten Hirten bieten gemeinsam mit der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) als Trägerin der Gemeinwesenarbeit niedrigschwellige sozialpsychiatrische Beratung an – direkt in den Einweisungsgebieten, städtischen Notunterkünften für Menschen, die sonst obdachlos wären.

Das Angebot ergänzt die medizinische Arbeit der Streetdocs, die seit 13 Jahren Menschen ohne Krankenversicherung versorgen. Inzwischen sind sie als Stiftung organisiert, um ihre Arbeit langfristig abzusichern. Immer wieder übernehmen sie Aufgaben, die eigentlich staatliche Stellen leisten müssten, betont die ÖFG. Viele Betroffene fallen durch jede gesetzliche Versorgungslücke – und ein großer Teil der Ratsuchenden kann trotz aller Bemühungen in kein Versicherungsverhältnis gebracht werden. Viele suchen zudem erst Hilfe, wenn Krankheiten weit fortgeschritten sind – manchmal so spät, dass nur noch palliative Begleitung möglich ist.

„Müssen realistische Angebote machen“

In der Bayreuther Straße gibt es montags Frühstück, freitags etwas Warmes. Im Sommer wird oft gegrillt – dann kommen deutlich mehr Bewohner. „Letztes Mal gab es Würstchen. Da waren dann 30 Leute da“, sagt Moritz Ebisch, Sozialarbeiter der ÖFG. An diesem Tag sind acht Bewohner gekommen. Manche bleiben nur für einen Kaffee, andere sitzen länger und reden. Eigentlich geht das Angebot bis 12 Uhr, aber: „Wenn jemand um 12.30 Uhr noch da ist und reden will, schicken wir ihn nicht weg“, sagt Ebisch.

An dieses Essensangebot dockten Schlößer und Eisenhut an. „Wenn wir einfach eine Sprechstunde eröffnet hätten, wäre niemand gekommen“, glaubt Eisenhut. Über psychische Probleme zu sprechen, fällt vielen schwer. Also begannen sie klein: grüßen, präsent sein, einen Kaffee teilen. „Man muss Angebote machen, die realistisch sind“, sagt Eisenhut. Keine festen Termine, keine Erwartungen, einigermaßen nüchtern zu erscheinen. „Wir müssen Ängste abbauen und zeigen, dass man psychische Problemen nicht allein bewältigen muss.“ Viele Bewohner haben schlechte Erfahrungen mit Behörden oder Kliniken gemacht – und suchen Hilfe oft erst, wenn es kaum noch anders geht.

Warten auf Abriss

„Es ist so etwas wie eine Zwangs-WG“, sagt Nina Christahl von der ÖFG über das Leben im Einweisungsgebiet. Viele hätten Angst, dort unterzukommen. Aus Sorge vor Übergriffen oder davor, morgens ohne Zimmernachbar aufzuwachen – und ohne Besitz. „Man kommt nur, wenn man wirklich muss.“ Auch deshalb ist die Arbeit der Streetdocs zeitintensiv. „Wir haben gemerkt, dass es personell schwieriger wurde“, sagt Schlößer. Auch wegen der zusätzlichen Betreuung des Mundenheimer Einweisungsgebietes. Die beiden suchten Kollegen, die mitmachen wollen. „Da kann man nicht jeden fragen“, sagt Eisenhut. „Man braucht eine gewisse Motivation für die Arbeit.“ Es gebe Vorurteile und Bedenken. Doch Eisenhut ist überzeugt, dass viele davon allein verschwinden.

Moritz Ebisch, Daniel Eisenhut, Alexandra Beck, Anja Schlößer (von links). Die Street Docs und Mitarbeiter der ÖFG profitieren in dem Projekt voneinander. Foto: Matthias Rinck

Das Krankenhaus Zum Guten Hirten unterstütze oft auch auf Spendenbasis, sagt Eisenhut – selbst wenn der Versicherungsstatus ungeklärt sei. Für die Allgemeinmedizin steht ein Untersuchungszimmer bereit, für die Zahnmedizin gibt es eine Praxis im Hemshof. Street Doc Mental dagegen braucht keine speziellen Räume. Sie müssen nur nah bei den Leuten sein. Doch genau das ist schwieriger geworden. Anfangs fanden die Angebote im Innenhof der roten Blöcke statt. „Viele der Bewohner haben keinen geregelten Tagesrhythmus und orientieren sich nicht an festen Uhrzeiten. Aber sie haben uns dann aus dem Fenster gesehen und sind runtergekommen“, sagt Alexandra Beck von der ÖFG. Doch weil die Häuser abgerissen werden sollen, mussten die Sozialarbeiter mit ihrem Angebot Ende 2024 raus.

Sie zogen in eine Wohnung am anderen Ende der Häuserreihe. „Wir dachten, der Platz wäre gut, weil wir nah bleiben.“ Auf dem Bolzplatz gegenüber sollen Container entstehen, in die die Bewohner während der Bauphase umziehen. Bisher ist noch nichts passiert. Weder wurde abgerissen noch gebaut. Doch der Weg sei für viele jetzt zu weit, glaubt Beck. Die Zahl der Besucher sei deutlich gesunken. Immer wieder haben sich die Arbeiten verzögert. Geplant war zuletzt, dass die Ausweichquartiere bis Ende des Jahres fertig werden.