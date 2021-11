Der Impfbus des Landes macht kommende Woche drei Mal Station im Rhein-Pfalz-Kreis. Am Montag, 22. November, steht er von 9 bis 17 Uhr am Burgunder Platz in Limburgerhof, am Dienstag ist er im gleichen Zeitraum an der Maxschule in Altrip, am Donnerstag auf dem Parkplatz der Realschule in Böhl-Iggelheim. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren. Kinder und Jugendliche brauchen die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. Es sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Booster-Impfungen werden nur in einem Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna) verabreicht. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen. Wer geimpft werden will, darf seinen Ausweis nicht vergessen.