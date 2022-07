Grundschüler der Wittelsbachschule sind im Südwest-Stadion teils zehn Runden und mehr für den guten Zweck gelaufen und haben damit über 6000 Euro an Spendengeldern eingenommen. Die eigenen Erwartungen seien unter den Anfeuerungsrufen von Eltern und Freunden ein ums andere Mal übertroffen worden, berichtet die stolze Schulleiterin, Anita Hoffmann. „Die gesamte Schulgemeinschaft ist überwältigt von dieser großen Summe.“ Einen Teil des Geldes, nämlich 2000 Euro, übergaben die Kinder am Dienstag dem Bauorden: damit dieser es zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge einsetzen kann. Hoffmann: „Zur Zeit besuchen vier ukrainische Flüchtlinge unsere Schule, weshalb die Kinder ganz nah dran am Thema sind und sich engagieren wollten.“