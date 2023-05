Das Wissenschaftsschiff „MS Experimenta“ geht vom 24. bis 29. Mai in Ludwigshafen an der Rheinschanzenpromenade vor Anker. Junge Forscher können an 20 Mitmachstationen basteln und experimentieren, lernen laut Veranstalter dabei unter anderem den Umgang mit Pipette und Reagenzglas. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Geöffnet ist das Schiff täglich von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. An Schultagen ist das Zeitfenster von 10 bis 12 Uhr nur für Schulklassen buchbar. Eintritt: zwei Euro pro Person. Eine Anmeldung über die Internetseite www.ms-experimenta.science ist erforderlich.