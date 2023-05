Wissenschaft als Fracht: die MS Experimenta.

Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein ganzes Schiff voller Wissen liegt aktuell am Anlieger der Hafenbetriebe am Lichtenberger Ufer. Auf der MS Experimenta gibt es für alle Altersklassen viel zu entdecken. Das Schiff ist die schwimmende Erweiterung des größten deutschen Science-Centers in Heilbronn.

Mitmachstationen, Labor und sogar eine kleine 360-Grad-Projektionskuppel und noch viele Überraschungen mehr hat der über 100 Meter lange Schiffsbauch geladen. Vorübergehende Wärme-Tätowierungen,