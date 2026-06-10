Nach Jahren der Einsamkeit findet Wisent „Lygo“ Anschluss. Zwei Jungbullen aus Hanau sind in den Wildpark Rheingönheim eingezogen.

Besuchern des Rheingönheimer Wildparks ist es bestimmt schon aufgefallen: Wisent „Lygo“ hat Gesellschaft von Artgenossen bekommen. Die beiden Jungbullen „Fabiano“ (zwei Jahre alt) und „Faun“ (drei Jahre) stammen aus einem Wildpark im hessischen Hanau und kamen im Oktober nach Rheingönheim. Damit hat der etwa 16 Jahre alte Altbulle „Lygo“ nach drei Jahren Einsamkeit wieder eine kleine Herde um sich.

Rückblick: Früher gab es bis zu fünf Wisente im Wildpark Rheingönheim. Doch die Herde der wildlebenden Rinderart schrumpfte mit der Zeit. Am Ende blieben nur noch Wisentbulle „Lygo“ und seine zehn Jahre ältere Halbschwester „Lyca“ übrig. Nachdem das weibliche Tier im Winter 2022 nach Rücksprache mit einem Tierarzt wegen gesundheitlicher Probleme eingeschläfert werden musste, blieb der Bulle alleine zurück.

Tötung erwogen

Die Stadtverwaltung hatte zunächst auch die Tötung des männlichen Tiers erwogen. Denn Wisente sind Herdentiere. Für eine artgerechte Haltung braucht ein Wisentbulle also Gesellschaft. Die Stadt wollte das Tier deshalb an einen anderen Wildpark vermitteln, doch niemand wollte „Lygo“ haben. Der Altbulle galt als unvermittelbar. Es schien fast so, als habe seine letzte Stunde geschlagen.

Nach heftiger Kritik von Naturschützern wurde eine Kommission ins Leben gerufen, bestehend aus Vertretern des Veterinäramts, des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe (der Wildpark gehört dazu), der Unteren Naturschutzbehörde sowie Tierschutzbeauftragten, Tierärzten und einem Wisent-Experten. Gemeinsam verständigte sich die Kommission auf eine andere Lösung als die Tötung des verbliebenen Tiers: „Lygo“ sollte neue Gesellschaft bekommen.

Gehege umgebaut

Zwei kastrierte Jungbullen sollten zusätzlich im Wildpark Rheingönheim angesiedelt werden, sodass wieder eine kleine Wisentherde entsteht. Die Jungbullen sollten kastriert sein, weil sie dadurch friedlicher sind. Für die neue Herde brauchte es aber ein erweitertes und mit einem stärkeren Elektrozaun gesichertes Gehege. Die Arbeiten dafür sind laut Stadtverwaltung im Dezember 2022 angelaufen. Es kam immer wieder zu Verzögerungen – weshalb sich der Umzug der Neuzugänge ins Wisent-Gehege hinzog. Auch ein massives Schiebetor zum Gehege wurde eingebaut – zur Sicherheit der Mitarbeiter des Wildparks, wie die Verwaltung betont.

Die kleine Herde ist gemeinsam im Gehege unterwegs. Foto: S. Weiher

„Das Gehege sowie viele weitere der Gehege befinden sich immer noch im Umbau, um den Park attraktiver zu machen und die aktuellen Tierhaltestandards einzuhalten. Bisher sind hierfür Kosten in Höhe von rund 12.500 Euro entstanden“, sagt ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Gut eingelebt

Ihm zufolge haben sich die beiden Jungbullen „Fabiano“ und „Faun“ gut im Rheingönheimer Wildpark eingelebt. „Lygo“ habe zunächst etwas verhalten auf die Neuankömmlinge reagiert. Der Altbulle gilt als friedfertiges Tier. Er hatte den Tod seiner Halbschwester gleichmütig hingenommen. Auch ohne Herde um sich herum wurde er in der Einzeltierhaltung zu keinem Problemfall. In den vergangenen Monaten hat sich eine neue Herde gebildet. Mittlerweile seien die drei Wisente gemeinsam an der Futterstelle zu finden und auch auf gemeinsamen Touren durch das Gehege unterwegs.

Zur Sache: Wisente

Wisente ähneln den nordamerikanischen Bisons, weisen aber auch Unterschiede auf. Die bis zu drei Meter langen und bis zu 1,90 Meter hohen Tiere sind eine imposante Erscheinung. Sie können locker eine halbe Tonne wiegen und werden auch mal bis zu 900 Kilogramm schwer. Der Wisent gilt als schwerstes und größtes Landsäugetier in Europa und ist zudem der letzte Vertreter der wildlebenden Rinderarten des europäischen Kontinents. Wisente werden seit etwa 35 Jahren in Rheingönheim gehalten. Der Park ist 30 Hektar groß, über 200 Tiere aus 30 europäischen Wildarten leben auf dem Areal.