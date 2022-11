Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen laden zur diesjährigen Auflage der Veranstaltung „Neu denken“ am Mittwoch, 16. November, 19 bis 21 Uhr, ins John-Deere-Forum nach Mannheim ein. Gastredner ist Journalist und Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni. Thema der Veranstaltung: „Öffentlich-rechtliche Medien: Ein Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft? Über das Medienvertrauen in Krisenzeiten und den Wert von unabhängigem Journalismus“.

Es geht darum, wie der Wert von journalistischer Unabhängigkeit wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden kann. Müssen öffentlich-rechtliche Medien „neu denken“, um Vertrauen zurückzugewinnen? Zu diesen Fragen wird Zamperoni am Mittwoch Stellung beziehen und eine Einschätzung aus Expertensicht geben. An seinen Vortrag schließt sich eine Podiumsdiskussion an. Der Eintritt ist frei, verbindliche Anmeldung im Netz unter www.wirtschaftsjunioren.org.