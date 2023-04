Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tennis: 25 Mal kamen zum Park TC Ludwigshafen starke Crack zum DTB-offenen Tennisturniers des Tennisverbandes Pfalz. In diesem Jahr endete die Serie. Das Turnier wäre nach Frankenthal zum TC Grün-Weiß ausgewichen, wurde in der Zwischenzeit abgesagt. Nun werden die Karten neu gemischt. Kehrt das Turnier 2021 nach Ludwigshafen zurück?

Der Park TC Ludwigshafen ist ein alt eingesessener Verein in Ludwigshafen. Die schmucke Anlage liegt in einem der begehrtesten Stadtteile von Ludwigshafen. Tennis spielen in noblem Ambiente. Der