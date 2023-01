In der Bibelstelle, die am Sonntag im katholischen Gottesdienst vorgesehen ist, im vierten Matthäuskapitel, fällt auf, dass eingangs viele Orte vorkommen, etwa Sebulon, Naftali und das Gebiet jenseits des Jordans. Genau dort hat Gott seinen Sohn Jesus hingestellt, und genau dort hat er gewirkt: Er hat dem Volk, das im Dunkel lebte, das Licht gebracht. Er hat vom Himmelreich gepredigt, und er hat Menschen berufen, ihm zu folgen, ihm zu helfen, die Frohe Botschaft zu verkünden und das Volk von Krankheiten und Leiden zu heilen.

Jesus hat sich nicht darüber beklagt, genau an diesen Orten und nicht anderswo hingestellt worden zu sein. Damals war Rom der Mittelpunkt der Welt; dieser Landstrich Galiläa war so ziemlich das Unbedeutendste, was die Welt zu bieten hatte. Jesus hat sich nie darüber beschwert und Gott gebeten, ihn doch anderswo in Erscheinung treten zu lassen, wo seine Botschaft viel wirkungsvoller verbreitet hätte werden können. Nein, Jesus wirkte genau dort, wo Gott ihm einen Platz gab.

Kontraproduktive Wünsche

Wir Menschen neigen dazu, uns gerne anderswo hinzuwünschen als wir gerade sind: Würde ich einen anderen Beruf haben, ja dann könnte ich … Würde ich dort sein oder das sein, ja, dann wäre ich … Doch sind diese Wünsche und Träume nicht kontraproduktiv und lenken uns davon ab, genau dort zur Entfaltung zu kommen, wo Gott uns hingestellt hat, also genau das zu sein, was wir sind – und zwar gut?

Als Jesus zu den ersten Jüngern sagt: Kommt mit – gehen sie mit. Sie fragen nicht: Wie, was, wann, wo, warum, könnte, hätte. Nein, sie lassen ihre Netze fallen und gehen einfach mit, weil er es ihnen gesagt hat und weil sie darauf vertrauten, dass genau dies das Beste für sie ist.

Das könnte ein Impuls sein, den uns die Bibelstelle mitgeben will: Bin ich zufrieden mit dem Ort, wo Gott mich hingestellt hat – und will ich dort einfach wirken, so gut ich kann? Mit meinen Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, in der Hoffnung, dass Gott das Unvollkommene, das natürlich auch zu mir gehört, schon nach seinem Willen vollenden wird.

Der Autor

Johannes Müller (46) ist Diakon in der Pfarrei Hl. Katharina von Siena.