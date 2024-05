Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein „Sarotti“-Mohr auf einem Weltkriegsbunker im Ludwigshafener Hemshof sorgt für Aufregung. Bernhard Wadle-Rohe (Freie Linke) fordert, dass die Figur übermalt werden soll und hat einen entsprechenden Antrag im Ortsbeirat Nord gestellt.

Der 1800 Quadratmeter große Fassade des Bunkers wurde Ende der 1970er-Jahre bemalt. Zwei Jahre lang trugen zehn Meisterbetriebe der Ludwigshafener Malerinnung insgesamt 2700 Kilogramm wetterfeste Farbe auf. Im Juni 1979 – also vor 45 Jahren – war der bemalte Bunker fertig, was mit einem kleinen Volksfest gefeiert wurde. Das Kolossalgemälde zeigt Motive aus dem Hemshof – der Altstadt von Ludwigshafen. Unter anderem sind dabei auch historische Geschäftsfassaden zu sehen. Und in einer der gemalten Geschäftsauslagen ist neben Kuchen, Kakaobohnen und Schokolade auch die ehemalige Werbefigur des Schokoladenherstellers Sarotti zu sehen.

