Die Ära Joachim Löw (61) geht zu Ende. Der langjährige Bundestrainer hat seinen Rücktritt erklärt. Nach der Fußball-Europameisterschaft im Sommer endet die dann 15-jährige Tätigkeit des Schwarzwälders. Trainer aus der Region bewerten seine Arbeit und spekulieren über den möglichen Nachfolger.