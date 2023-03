Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wird das größte Nahverkehrsprojekt der Stadt wegen ausufernder Kosten nur in abgespeckter Form vollendet? Das befürchtet Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (64, SPD) und kündigt Widerstand an. Der Ausbau der Straßenbahnlinie 10 ist am Dienstag Thema im Ortsbeirat – im nicht-öffentlichen Teil. Auch das ärgert Henkel.

Herr Henkel, gehe ich richtig in der Annahme, dass die Sitzung am Dienstag viel Sprengstoff birgt?

Es ist zu vermuten.

Stimmen unsere Informationen, dass das Projekt teurer wird als geplant und es deshalb in der Hohenzollernstraße nur in abgespeckter Version fortgesetzt werden soll?

Davon