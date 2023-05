Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Castings auf offener Bühne füllen heute ganze Fernsehshows. „Flashdance“ hat es vorgemacht. Ursprünglich ein Kinofilm, läuft nun „Flashdance – Das Musical“ über fünf Abende in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle, inszeniert bekannte Songs und Szenen, bringt jedoch auch Neues mit.

Vor 40 Jahren kam der Film in die Kinos, zuerst in den USA, dann weltweit. Er wurde ein oscargekrönter Hit, die Musik dazu ebenso wie der Look vor allem von Hauptdarstellerin