Die AfD-Fraktion im Stadtrat will die Sorgen der Mitarbeiter der Geburtshilfe am Klinikum sehr ernst nehmen. Die sich abzeichnende Zusammenlegung der Geburtshilfen in Ludwigshafen unter dem Dach des St. Marienkrankenhauses hat viel Staub aufgewirbelt. Das Klinikum als Maximalversorger will seine Station schließen. Es sei dafür zu sorgen, dass alle betroffenen Mitarbeiter anderweitig unterkommen, heißt es seitens der AfD. Dies sei durch das Angebot des Marienkrankenhauses gewährleistet. Fraktionsvorsitzender Johannes Thiedig: „Dieses Angebot ist bereits seit Längerem bekannt, weswegen die von einigen Ratsfraktionen geschürte Angst, es könnten bisherige Krankenhausmitarbeiter arbeitslos werden, völlig unbegründet ist und entweder als Panikmache einzustufen ist oder auf mangelnde Aufmerksamkeit der Kritiker in den Aufsichtsratssitzungen hindeutet. Gleichzeitig ist es Aufgabe und Pflicht des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung, das Klinikum nicht in eine ökonomische Schieflage laufen zu lassen.“ Kurskorrekturen seien nötig, da ansonsten die Gefahr einer Privatisierung bestehe, die sowohl im Klinikum als auch im Stadtrat niemand wolle. Pascal Bähr, AfD-Sprecher im Aufsichtsrats des Klinikums, ergänzt: „Ob es tatsächlich zur Schließung der internen Geburtshilfe kommt oder nicht, ist noch immer nicht endgültig entschieden, da eine solche Entscheidung nicht über Nacht getroffen wird.“