Goran Pusic (32) ist Mittelfeldspieler und Kapitän des FC Croatia Ludwigshafen (Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz). Der Kroate, der im bosnischen Mostar geboren wurde und bei FK Igman Konjic in der zweiten bosnischen Liga als Halbprofi unter Vertrag stand, lebt seit sechs Jahren in Deutschland. Pusic spielte zunächst bei SG Croatia Mannheim und wechselte dann zu Croatia Ludwigshafen. Er arbeitet als Hausmeister an der Universität Heidelberg.

Herr Pusic, der FC Croatia ist für die A-Klasse von den Namen her erstklassig besetzt. Sind da zehn Zähler aus sechs Begegnungen in der gerade abgebrochenen Saison nicht viel zu wenig?

Klar,