„Manchmal reicht ein kleiner Funke, um ein Feuer zu entfachen“, sagt Juergen Hundemer als Sprecher der Initiative „Wir vom Berline Platz“. Was er damit meint.

Die Zeit der winterharten Stauden und Pflanzen ist vorbei. Im Herbst 2025 haben ehrenamtlich engagierte Mitstreiter der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ die Pflanzbeete am Platanenhain von Unkraut und Unrat befreit und mit frischen Pflanzen bestückt, blickt der Sprecher der Initiative, Juergen Hundemer, einige Monate zurück. So war das Erscheinungsbild am Platanenhain gepflegt und sauber.

Ziel: Aufenthaltsbereich aufwerten

Der Winter hat seine Spuren hinterlassen, die Pflanzenbeete erfordern erneut Pflege und Aufmerksamkeit. Mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Aktiver des Seniorenrats der Stadt hat die Initiative am 18. April im Rahmen Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins die ersten Pflanzbeete am Platanenhain umfassend gereinigt und neu bepflanzt. Ziel der Aktion war es, den zentralen Aufenthaltsbereich aufzuwerten und einen sichtbaren Beitrag zur Verschönerung des Quartiers rund um den Berliner Platz zu leisten.

Ausgestattet mit Gartengeräten, Handschuhen und viel Engagement befreiten die Helfer die Beete von Unrat und Wildwuchs. Im Anschluss wurden neue Pflanzen eingesetzt, die künftig für mehr Grün, Aufenthaltsqualität und ein freundlicheres Erscheinungsbild sorgen sollen. Die gemeinsame Aktion stehe exemplarisch für das bürgerschaftliche Engagement in Ludwigshafen und zeige, wie besonders durch ehrenamtliches Handeln konkrete Verbesserungen im öffentlichen Raum erreicht werden können. „Solche Einsätze zeigen, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam Verantwortung für ihr Umfeld übernehmen. Der Berliner Platz ist ein wichtiger Ort für unsere Stadt – und wir möchten aktiv dazu beitragen, dass er sauber, lebendig und einladend bleibt“, sagt Hundemer.

Beispielhaft zentrale Bedeutung

Die Initiative bedankt sich ausdrücklich bei den Akteuren des Seniorenrats unter der Leitung von Birgitta Scheib, für die engagierte Unterstützung sowie bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. Weitere Maßnahmen zur Pflege und Aufwertung des Bereichs seien in Planung. Schon seit vielen Jahren setzen sich die ehrenamtlichen Akteure der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ für Ordnung und Sauberkeit auf dem Berliner Platz und dessen Umfeld ein. Der Platanenhain befinde sich in zentraler Lage, gehöre zum Mittelpunkt in Ludwigshafen und habe daher eine beispielhafte zentrale Bedeutung – hin zu einem kleinen Stück gepflegtes und sauberes Innenstadt-Bild, so das Ziel. „Wir sind davon überzeugt, dass viele der Passanten des Berliner Platzes diese positive Veränderung registrieren werden. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um ein Feuer zu entfachen“, bilanziert Hundemer.