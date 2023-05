Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ informiert am Donnerstag, 25. Mai, gemeinsam mit den Kooperationspartnern Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und den Technischen Werken (TWL) über das Thema Trinkwasser. Mitarbeiter von Verbraucherzentrale und TWL erläutern von 14.30 bis 16.30 Uhr auf dem Berliner Platz die Qualität des örtlichen Trinkwassers, erklären, wie man mit verschiedenen Maßnahmen Trinkwasser und auch Kosten bei der Haushaltsführung sparen kann und stehen für Fragen bereit. „Wir vom Berliner Platz“ ist eine Initiative von Akteuren rund um den belebten Platz in der Innenstadt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Attraktivität und das Image des Berliner Platzes aufzuwerten. In Kooperation mit wechselnden Partnern informiert die Initiative regelmäßig an ihrem Infostand zu aktuellen Themen.