„Wir vom Berliner Platz“ ist eine ehrenamtliche, lose Vereinigung und Initiative, die es sich seit mehr als zehn Jahren zur Aufgabe gemacht hat, das Erscheinungsbild und das Image des zentralen Platzes zu verbessern und in ein positives Licht zu rücken. Vor wenigen Tagen haben sich die Akteure beraten und die aktuelle Lage erörtert. Ab Dienstag, 4. April, wollen sie auf dem Berliner Platz wieder Präsenz zeigen. Mit der traditionellen Verteilaktion „1000 Rosen“ startet die Initiative in die Saison, wie ihr Sprecher Juergen Hundemer berichtet. „Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit rücken noch stärker in den Mittelpunkt unserer Aktionen rund um den Berliner Platz. Das Herzstück der aktiven Mitwirkenden bilden die Mitglieder des Seniorenrats der Stadt unter der Leitung von Birgitta Scheib und der Projektbeauftragten Waltraud Wichmann.“

Standort fürs neue Rathaus?

Ein Schwerpunktthema des jüngsten Treffens war erneut die Baulücke des geplanten „Metropol“-Hochhauses auf dem Berliner Platz und das Warten auf eine endgültige Entscheidung, wie es vor Ort weitergehen soll. Es müsse schnell eine gute Lösung gefunden, betont Hundemer. Der Berliner Platz sei ein sinnvoller Standort für ein neues zentrales Rathaus, so der Tenor. Die Verbindung von Rathaus und Nahverkehrsknotenpunkt mit täglich rund 40.000 Passanten sowie die gute Erreichbarkeit mit Bus, Straßenbahn und S-Bahn sprächen für den Standort.