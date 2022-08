Er war nicht nur ein lieber und grundsympathischer Kerl, sondern obendrein ein zuverlässiger Autor und exzellenter Schreiber – vor allem, wenn es darum ging, Ereignisse in Reportageform lebendig zu schildern und Stimmungen zu transportieren: seien es wie zuletzt Berichte über Hofflohmärkte in den Stadtteilen, Kulturveranstaltungen oder Porträts. Wegen seiner zugewandten und freundlichen Art war Volker Kuhnert (Kürzel: tvo) sowohl in der Redaktion als auch „draußen“ sehr beliebt und geschätzt. Seine Geschichten werden wir vermissen, insbesondere aber wird uns der Mensch Volker Kuhnert fehlen. Vor wenigen Tagen ist der Vater von drei Kindern im Alter von 48 Jahren überraschend verstorben. Der Berufsschullehrer war ein Allrounder und im Prinzip in nahezu jedem Bereich einsetzbar. Für die RHEINPFALZ war er seit 2002 als freier Mitarbeiter tätig. Eine seiner schönsten Reportagen schrieb der Roller-Fan und bekennende Ludwigshafener im September 2018 für die Lokalredaktion, als er mit seiner alten Vespa vom Rhein an die Spree fuhr. 26 Jahre nach seinem ersten Besuch machte er dabei wieder Station in Ludwigshafens Partnerstadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Was er unterwegs erlebte, schilderte er in eindrücklichen Worten. Man merkte ihm an und spürte, dass das Schreiben immer mehr für ihn war als nur ein Hobby. Am Donnerstag wird Volker Kuhnert in Mundenheim beigesetzt. Seinen Angehörigen wünschen wir viel Kraft.