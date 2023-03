Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Fußball-Landesligisten FSV Schifferstadt zieht Torhüter Mario Fohs in die Aufstiegsrunde ein. Dass sich der FSV dafür qualifizierte, war auch dem Polizisten der Autobahnpolizei in Ruchheim zu verdanken. Der 26-Jährige hielt beim 4:1-Sieg am Sonntag gegen den SV Ruchheim stark. Im Interview spricht er über die Turboheilung und das Ziel in der Aufstiegsrunde.

Herr Fohs, beim Duell gegen Ruchheim wurden Sie nicht viel gefordert, waren aber immer da, wenn sie gebraucht wurden. Wie schaffen Sie es auch in solchen Momenten hellwach zu sein?

Man