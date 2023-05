Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer Woche startet die Fußball-Oberliga in die neue Saison. Der FC Arminia Ludwigshafen, der in seine elfte Runde in dieser Klasse geht, ist zunächst spielfrei. Der Sportliche Leiter Markus Impertro sagt, wie es zu einem Testspiel gegen einen Bundesligisten kam, was er vom neuen Trainer hält und warum er zum Fan von Aufsteiger TuS Kirchberg wurde.

Herr Impertro, eine gute Platzierung sorgt in der Saison danach meist für gestiegene Erwartungshaltung bei Fans und Umfeld. Was erwarten Sie?

Die Mannschaft hat mit ihrer tollen