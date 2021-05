Interview: Sportvereine zu, Fitnessstudios zu – während der Corona-Krise war es nicht so leicht, sich fit zu halten. Personal Trainer werden daher seit Monaten stark gebucht. Wo aber kann ich einen Personal Trainer finden und woran erkenne ich, ob er gut ist?

Herr Müller, sind Personal Trainer Profiteure in der Corona-Pandemie?

Ja. Aber momentan trifft es die Personal Trainer auch. Viele Personal Trainer haben kleine Mikro-Studios, die sogenannten PT-Lounges. Die sind nun geschlossen. Wir durften aber PT-Lounges bis Mitte Dezember geöffnet lassen. Wir sind die ersten, die wieder öffnen werden. Viele dürfen nach wie vor Personal Training im Freien oder beim Kunden zu Hause machen. Das unterscheidet uns von allen Fitnesseinrichtungen und Vereinen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen nach der Krise nicht mehr in volle Hallen gehen werden oder mit Massen in einem Kursraum schwitzen wollen. Jetzt hat ein Kunde Schulterschmerzen oder Bluthochdruck, ja dann kann sich die Person einen Personal Trainer suchen, der in diesem Gebiet erfahren ist. Einige PTs haben mir berichtet, dass sie 20 bis 30 Prozent mehr Kundschaft haben. Sie müssen ja nicht wöchentlich einen Personal Trainer buchen. Alle 14 Tage oder einmal im Monat genügt auch. Dazwischen bekommen sie Hausaufgaben, und drei bis vier Wochen später kommt der Personal Trainer wieder, betreut den Kunden ganz alleine und trainiert mit ihm so, wie es der Kunde wünscht. Der Trainingsplan wird dann individuell angepasst. Sie haben immer Kontakt zum Trainer, können ihn anrufen, wenn sie krank sind und die Stunde absagen. Außerdem können sie einen Personal Trainer auch für eine Gruppe buchen. In einem guten Fitness-Studio zahlen sie auch 80 bis 120 Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat. Dann besuchen sie die Kurse dort. Alle drei Monate wird der Trainingsplan erneuert.

Personal Trainer ist kein geschützter Beruf. Wie kann jemand erkennen, ob der Personal Trainer gut ist?

Seit 2013 hat der Bundesverband Personal Trainer eine Zertifizierung zum Personal Trainer mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation. Wenn ich mich der TÜV-Rheinland-Prüfung stelle, muss ich gewisse Qualifizierungen vorweisen. Das macht es einfach. Denn ein Personal Trainer mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation muss als erstes eine Grundausbildung mitbringen, sprich Sportlehrer, Physiotherapeut oder Reha-Trainer sein. Zweitens muss er eine aktuelle Erste-Hilfe-Zertifizierung haben. Warum? Wenn einem Kunden etwas passiert, dann muss ich wissen, wie ich zu reagieren habe. Drittens: Der Personal Trainer muss mindestens 80 Stunden Personal Training im vergangenen Jahr gegeben haben. Das muss er bei einem Steuerberater zur Prüfung bestätigen lassen. Stichwort: Schwarzarbeit und hat er überhaupt schon Personal-Training-Erfahrung? Und viertens: Er braucht eine Zusatzqualifikation Personal Trainer von einem vom Bundesverband Personal Trainer anerkanntem Institut. Hat er das nicht, dann muss er sich beim Bundesverband einer praktischen Prüfung stellen. Außerdem braucht er eine gültige Berufshaftpflicht-Versicherung und zwar in so einem Umfang, dass der Kunde nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt, sollte tatsächlich einmal etwas passieren.

Sie sprechen die Versicherung an. Sollte der Kunde den Personal Trainer vorher fragen, ob er eine Versicherung hat oder ist ein Kunde nicht auch automatisch über seine private Haftpflichtversicherung abgesichert?

Der Kunde ist haftpflichtversichert. Aber: Wenn die Versicherung erfährt, dass da ein Personal Trainer dabei war, dann wird die Versicherung wissen wollen, ob der Unfall nicht ein Schaden für die Berufshaftpflicht des Personal Trainers ist. Ein guter Personal Trainer ist versichert. Aber der Kunde kann das im Vorfeld auch gerne erfragen.

Klingt alles recht umfangreich.

Nun, das ist noch nicht alles. Hat der Personal Trainer all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, erfüllt, dann muss er sich einer schriftlichen Prüfung beim TüV Rheinland stellen. Dort muss er seinen Personalausweis und seine ganzen Bestätigungen vorlegen. Erst dann darf er die Prüfung schreiben. Diese muss der Personal Trainer mit 67 Prozent bestehen. Das alles zeigt, dass Personal Trainer mit einer TüV-Zertifizierung professionell ausgebildet sind und professionell auftreten. Natürlich kann es jetzt sein, dass der Trainer mir persönlich nicht gefällt. Aber zumindest beruflich und von der Qualifikation her, bringt der Personal Trainer eine fundierte Grundqualifikation mit. Damit ist der Kunde in guten Händen. Daher rate ich dem Kunden: Schauen Sie auf das TüV-Siegel. Kann der Personal Trainer dieses Siegel nachweisen, dann kann der Kunde beruhigt sein.

Die Qualität der Weiter- und Ausbildung ist allerdings unterschiedlich. In der Schweiz gibt es einen Anbieter, in Deutschland mehrere. Ein Kunde aber kennt diese Unterschiede nicht. Wo kann er sich informieren, welches Zertifikat eine gewisse Aussagekraft hat?

Für einen Laien ist das tatsächlich schwierig zu unterscheiden. Wir vom Bundesverband der Personal Trainer versuchen mit unserem Qualitätsmanagement eine Orientierung zu geben. Bei uns darf sich jedes Aus- und Weiterbildungsinstitut bewerben. Wir schauen uns dann die Einrichtung an und prüfen das Curriculum. Dieses Curriculum muss auf bestimmte Faktoren eingehen.

Welche sind das?

Wie gehe mit einem Kunden um, der gewisse Einschränkungen hat? Erkenne ich, dass ich mich in gewissen Punkten weiterbilden muss? Wie verkaufe ich mich im Internet? Der Bundesverband stellt eine Zertifizierung aus. Diese kostet 600 Euro. Damit hat der Kunde eine Vergewisserung, dass die Trainer dieser Institute eine gewisse Grundausbildung mitbringen. Acht Institute haben sich bei uns zertifizieren lassen. Zwei weitere sind gerade in der Prüfungsphase. Bei der Prüfung teilen wir den Aus- und Fortbildungsinstituten mit, wo sie nachbessern müssen. Wir legen da Wert drauf, weil der Beruf des Personal Trainers nicht geschützt ist.

Es gibt mehrere Verbände: ihr Verband oder aber die Deutsche Fitnesslehrer-Vereinigung. Worin unterscheiden sich die Verbände denn?

Es gibt verschiedene Verbände, aber wir sind der einzige für Personal Trainer. Es gibt den deutschen Trainerverband, den deutschen Sportlehrerverband und so weiter und so fort. Wir kümmern uns um alle Belange des Personal Trainings. Wir haben auch eine Kooperation mit Personal Fitness. Das ist eine Plattform für Personal Trainer. Auf dieser Internetseite erkennt man schnell, ob und wie ein Personal Trainer qualifiziert ist. Außerdem sieht man, ob ein Trainer beim Bundesverband Personal Trainer registriert ist.

Letztendlich aber ist doch die Zusammenarbeit eine Vertrauensfrage, oder?

Ist es schon. Es sind aber mehrere Sachen: Ein Personal Trainer braucht eine fundierte Qualifikation, sprich er muss Ahnung vom Training haben. Er braucht aber auch Sozialkompetenz und etwas Verkaufstalent. Wir haben tolle Trainer aus dem Rehasport. Die sind fachlich exzellent, können sich aber nicht so gut verkaufen. Ich brauche ein Menschengefühl. Wie packe ich den Kunden an? Was ist der Kunde für ein Typ? Braucht er Action? Mag er es behutsam? Ein guter Personal Trainer kann auf alle Belange eingehen. Außerdem hängt doch alles zusammen. Schauen Sie: Ist der Personal Trainer ein guter Verkäufer, aber qualitativ nicht gut, dann merkt das der Kunde nach ein paar Stunden. Ist er ein guter Trainer, aber schlechter Verkäufer, dann bucht ihn niemand. Und: Ist der Trainer fachlich gut und kann sich gut verkaufen, hat aber keine Sozialkompetenz, dann wird der Kunde vom langweiligen Training sozusagen abgestoßen.

Jetzt sind die meisten Personal Trainer Freiberufler. Jeder vermarktet sich da wohl selbst. Manche Personal Trainer arbeiten auch in Fitness Studios. Als Mitglied kann man dort dann die Kurse besuchen. Wo findet ein Interessent einen Personal Trainer?

Es gibt da eine gute Internetseite: www.personalfitness.de. Wir vom Bundesverband haben nicht die Aufgabe, Trainer zu vermitteln, sondern Trainer zu unterstützen, bei rechtlichen Fragen beispielsweise.

Wie viel darf eine Stunde kosten?

80 Euro netto. Wenn jemand 40 Euro pro Stunde verlangt, dann kann das nichts werden, weil man als Selbstständiger damit rechnen muss, dreimal so viel zu verlangen, wie am Ende rauskommt. Dann würde ein Trainer bei 40 Euro etwa zwölf Euro die Stunde verdienen. Davon muss er seine Rente finanzieren, seine Versicherungen, seinen Lebensunterhalt. Betriebswirtschaftlich ist das ein Supergau. Wir vom Bundesverband geben 80 Euro für die Stunde vor. Es gibt in München, Hamburg, Berlin Trainer, die verlangen 120 bis 130 Euro. Auch hier sollte man aufpassen. Denn der Betrag ist nicht aussagekräftig für die Qualität. Der Kunde soll einfach eine Probestunde buchen. Ganz zu Beginn gibt es erst einmal eine Beratung. Wenn der Trainer da einige hundert Euro verlangt, dann stimmt etwas nicht. Also: Ich lasse mich beraten. Dann mache ich ein Probetraining. Das bezahle ich alles. Ein seriöser Trainer setzt sich dann mit dem Kunden danach zusammen und beide schauen, ob es passt. Der Trainer sollte dann diese 80 Euro bei weiteren Stunden anrechnen. Der Kunde kann da schon erkennen, um was für einen Trainer es sich handelt. Ist der Coach zuvorkommend? Ist er pünktlich? Ist er angenehm von seiner Kommunikation? Hat er eventuell paar Referenzen? Aber es heißt nicht automatisch, dass ein Personal Trainer, der Bundesliga-Spieler trainiert, auch mit Otto Normalverbraucher klarkommt. Man sollte auf seinen gesunden Menschenverstand hören.

Sie selbst haben viel Erfahrung als Personal Trainer und trimmen Weltmeister, Olympiasieger in verschiedenen Sportarten. Welche Sportler sind denn besonders hart im Nehmen?

Das ist ganz verschieden. Trainiere ich Einzel- oder Mannschaftssportler? Ich durfte in meiner Laufbahn schon mit zahlreichen Einzelsportlern und auch mit Mannschaftsportlern, wie der Weltfußballerin Nadine Angerer, arbeiten. Ich coache die österreichischen Skispringer. Ich darf Holstein Kiel in der Ernährung beraten. Ich habe Fußballer vom Augsburg, FC Schalke 04, Bayern München, Union Berlin, VfB Stuttgart oder 1860 München. Einzelsportler sind oft etwas tougher und härter gegenüber sich selbst. Die Mannschaftssportler versuchen sich ab und an in der Masse zu verstecken.

Zur Person

Stephan Müller

Der Familienvater ist Sportlehrer, Sporttherapeut, Sportphysiotherapeut, Ernährungstherapeut und Sportmanager. Seit 1997 ist Müller als Dozent für Personal Fitness Training und Ernährungslehre an verschiedenen staatlichen Sportschulen und an Universitäten weltweit tätig. Zudem referiert er auf verschiedenen internationalen Veranstaltungen. Müller hat mehrere Bücher und Artikel zum Thema Fitness geschrieben. Außerdem ist er als Fitness- und Ernährungsexperten monatlich in verschiedenen Fernseh-Formaten im Einsatz. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Bundesverbandes Personal Training. Müller wurde mehrfach ausgezeichnet. Er betreut als Personal Fitness Coach und Ernährungsberater zahlreiche Weltmeister, Olympiasieger und Top Sportler sowie Schauspieler und Sänger.