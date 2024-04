Von 21. bis 30. September heißt es in der Metropolregion Rhein-Neckar zum neunten Mal „Wir schaffen was!“. Organisationen, Unternehmen, Kommunen und Schulen unterstützen dabei seit 2008 Projekte fürs Gemeinwohl. Nun geht die Aktion in die Verlängerung: mit insgesamt zehn Freiwilligentagen.

Diese Ausdehnung biete allen Beteiligten Vorteile, wirbt der dahinter stehende Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN). So könnten Projektanbieter ihre Initiativen am Wochenende, aber auch unter der Woche planen und bei Bedarf mehrere Tage dafür ansetzen. Dies eröffne Freiwilligen die Möglichkeit, flexibel und den eigenen Voraussetzungen entsprechend mitzuwirken. Auch Firmen könnten Workshops und ähnliche Angebote breiter aufstellen.

Wer bereits jetzt nach Infos sucht, Projekte einstellen oder bereits finden möchte, ist im Netz www.wir-schaffen-was.de als zentrale Kommunikations- und Anmeldeplattform richtig. Hier findet man laut ZMRN Auskünfte rund um die Freiwilligentage und alle bereits eingestellten Aufgaben. Wer ein eigenes Projekt anbieten oder ein solches unterstützen möchte, könne sich in wenigen Klicks registrieren.

Schirmherrin Malu Dreyer

Das Unternehmen Hornbach spendiere 200 Gutscheine im Wert über je 100 Euro. Diese würden unter allen Projekten der Kategorie „Handwerkliches und Praktisches“ verlost, die bis 30. Juni eingereicht sind. Schirmherrin ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Gemeinsam mit ihr wollen wir ein noch besseres Verständnis dafür gewinnen, was die ohnehin breit aufgestellte Engagementlandschaft in der Metropolregion für noch mehr Beteiligung braucht, um weiter zu wachsen“, sagt ZMRN-Geschäftsführerin Kirsten Korte. Bei vergangenen Auflagen im Länderdreieck Baden-Hessen-Pfalz nahmen bis zu 7500 Menschen in über 70 Kommunen und 300 Projekten teil.

Kontakt

Das Organisationsteam ist unter Telefon 0621 10708-444 oder per E-Mail info@wir-schaffen-was.de erreichbar. Die Mannheimer Kommunikationsagentur GO7 ist im Auftrag des Vereins ZMRN für die Gesamtkoordination zuständig.