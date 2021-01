Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir nach einem praktischen und relativ neuen Gebäude in einem grünen Stadtteil von Ludwigshafen. Das gesuchte „Haus“ gehört zu einem anderen Komplex, der sehr wichtig ist. Die grünen Fassadenstäbe täuschen darüber hinweg, dass der Inhalt des gesuchten Objekts nicht gerade sehr umweltfreundlich ist. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt