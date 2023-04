Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie viel muss ich trinken pro Tag? Wie schlimm ist Kaffee, und zählt der da mit? Sollte die Wasserflasche beim Langstreckentraining dabei sein? Was passiert im Körper, wenn er zu wenig Flüssigkeit bekommt? Diese und viele weitere Fragen können die Ernährungsberater des Unifits in Kaiserslautern, beantworten, ohne dass sie groß nachdenken müssen. Und sie verraten noch ein paar Dinge, die keiner so richtig weiß.

Wie viel sollte ein Mensch pro Tag trinken?

Ralph Janoschek: Als Faustformel gilt, circa 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.