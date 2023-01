Am Samstag und Sonntag veranstaltet der Ludwigshafener Schwimmverein 07 sein 27. Winterschwimmfest. Dabei gibt es auch eine Neuerung.

Das Hallenbad Süd in Ludwigshafen ist am Wochenende ganz in der Hand der Schwimmer. Und es wird mächtig viel los sein. „Wir haben 1611 Starts“, freut sich Jannik Gerber, der Leiter der Schwimmabteilung des LSV 07, über eine wahre Flut von Meldungen. „Zum Vergleich: Bei unserem letzten Winterschwimmfest hatten wir 992 Starts.“ Die Mehrzahl der Starter am Wochenende werden laut Gerber Kinder und Jugendliche sein.

Los geht es am Samstag im Hallenbad Süd um 15.15 Uhr. Dabei stehen an diesem Tag die Wettkämpfe über die längeren Strecken über 200 Meter und 400 Meter an. Am Sonntag gehen die Schwimmer schon ab 9 Uhr ins Becken. Dann werden überwiegend die Distanzen über 50 und 100 Meter geschwommen. Zum Abschluss am Sonntag sind noch die 200 Meter Freistil vorgesehen.

Neu im Programm sind bei der diesjährigen Auflage des Winterschwimmfestes des Ludwigshafener Schwimmvereins die Staffel-Wettbewerbe über 4x50 Meter Freistil. Hierfür haben laut Jannik Gerber 35 Staffeln gemeldet.