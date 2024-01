Das Winterschwimmfest am 27. und 28. Januar hat viele Schwimmfreunde ins Hallenbad Süd gelockt. Der Ludwigshafener Schwimmverein 07 veranstaltete den Wettbewerb bereits zum 28. Mal.

Insbesondere über die hohe Teilnehmerzahl freut sich der Verein. 21 Vereine aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz hatten Teilnehmer angemeldet. Insgesamt nahmen 300 Sportler an den beiden Wettkampftagen teil. Auch in diesem Jahr war die Zahl der Anmeldungen deutlich höher als noch vor der Corona-Pandemie. „Wegen der Rekordanmeldung 2023 haben wir uns in diesem Jahr sogar dafür entschieden, die Teilnehmeranzahl bei zu vielen Meldungen einzuschränken. Glücklicherweise mussten wir jedoch keinen Anmeldestopp verhängen. Alle Sportler durften teilnehmen“, erzählt Jannik Gerber, der Leiter der Schwimmabteilung des Ludwigshafener Schwimmvereins 07.

Anmelden durften sich alle, die 2016 oder später geboren waren. Eine Altersgrenze nach oben gab es nicht. Trotzdem nahmen an dem Schwimmfest hauptsächlich Kinder und Jugendliche teil. „Bei solchen Veranstaltungen ist es nicht ungewöhnlich, dass primär die Jugend vertreten ist“, erklärt Gerber. Trotzdem gingen einige erwachsene Schwimmer an den Start. Die Sportler konnten sich im Hallenbad Süd in den verschiedenen Disziplinen beweisen. Für die kleinsten gab es obendrein eine eigene Disziplin. Bei dem sogenannten „Beine strecken“ traten die Jahrgänge 2012 bis 2016 gegeneinander an. Hierbei hielten die Kinder ein Schwimmbrett in der Hand, und kamen nur mit dem Beinschlag voran.

Ehrenamtliche Helfer

In der Jugend gingen beim Wintersportfest in den Altersklassen nur Gleichaltrige an den Start. „Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen mit einem Erfolgserlebnis nach Hause gehen. Deshalb haben wir uns bewusst dazu entschieden, keine Jahrgänge zusammenzufassen. Denn für die Kinder des jüngeren Jahrgangs wäre es sonst deutlich schwieriger, auf den vorderen Plätzen zu landen“, erläutert der Leiter der Schwimmabteilung. Durch diese Entscheidung gab es den ganzen Tag lang Siegerehrungen und viele strahlende Gesichter.

Besonders stolz ist Jannik Gerber, dass 50 Mitglieder des Ludwigshafener Schwimmvereins 07 am Winterschwimmfest teilgenommen haben. Es sei schön zu sehen, dass der eigene Verein so stark vertreten sei. Erfreulich sei es auch, dass sich so viele Eltern tatkräftig engagierten. Beim vergangenen Kampfrichterlehrgang haben sich beispielsweise 19 Mütter und Väter ausbilden lassen, um bei den kommenden Wettkämpfen aushelfen zu können.