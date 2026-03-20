Wie füllt man einen kalten Raum mit Wärme? Ohne Heizung, nur durch Schauspiel, Bewegung und Begegnung? Das ist der Ansatz der Winterresidenz im Mannheimer Eintanzhaus.

Die Voraussetzungen sind für Ruben Mardulier ideal. Eine ungedämmte Kulisse, eine große, leere Fläche zum Bespielen. Mit dem Ziel, im Inneren der Zuschauer ein Feuer zu entfachen. Der Zirkuskünstler aus Tienen in Flämisch-Brabant ist einer der erfolgreichen Bewerber für das Residenz-Projekt „Experimente gegen Kälte“, das im Eintanzhaus die Winternutzung des denkmalgeschützten Kirchengebäudes künstlerisch beantwortet.

„Das Problem haben wir schließlich schon seit der Übernahme vor acht Jahren“, sagt Leiterin Daria Holme und sieht die eiskalte Herausforderung jedes Mal als kreative Chance. Mal nutzt man Heizdecken oder Wärmflaschen, diesmal wurde ein großes, internationales Projekt daraus. Schon in den Wochen zuvor gab es bei den Residenzrevuen eine Ballonshow aus der Schweiz, wurden igluartige Räume im Raum geschaffen, um eine pinguinartige Nähe und Wärme zu erzeugen.

Klirrend kaltes Warm-up

Marduliers surreale Show „heißgeist“ ist da fast klassischer und zeigt, wie sich unser Gehirn austricksen lässt, wie die Körpertemperatur nur durch soziale Reize und Imagination gesteigert werden kann. Mit Kollegin Serena Pieters beginnt das Warm-up klirrend kalt. Mit düsterer Musik, mit „bbrrr“- und Bibbergeräuschen, bei denen das Publikum gerne mitzittert und sich die Hände reibt. „Molto freddo“, sagt Pieters, doch ihr Italienisch wirkt wie ein erster Sonnenstrahl, auf den weitere Aufheller folgen sollen. Die Temperatur im Raum bleibt konstant gleich, gefühlt um die 15 Grad, und doch ändern sich die Aggregatzustände. „Wir fahren Richtung Fahrenheit“, sagt Mardulier in Kraftwerk-Manier.

Ein rotes Licht an der Decke strahlt Wärme aus. Kaminfeuer aus dem Bildschirm sorgen für einen Scheineffekt. Wie auch ein Mobile mit Hitzeemojis, vor dem das wie Feuer und Eis gekleidete Duo übertrieben viele Selfies macht, selbst die Zungen herausstreckt, sich gegenseitig an den roten Fleischlappen zieht und zerrt, bis man merkt, dass es Attrappen sind. Doch schon dieser kurze Fremdekel-Moment sorgt für einen sensorischen Schauer, bringt den Körper tatsächlich in Wallung. Die Bäckchen werden gepudert. Auch Wangenröte ist ein Ausdruck innerer Wärme, die ansteckend wirkt. Mit Pinsel und Rouge geht Pieters aufs Publikum zu, sucht Augenkontakt, stolziert durch die Holzbänke, lässt einen im Ungewissen darüber, ob man als nächstes an der Reihe ist, und erhöht somit den Puls.

Zehn Tage Zeit

„Stell dir vor, du bist an einem warmen, gemütlichen Ort. Etwas Fremdes, aber doch beruhigend“, fordert Mardulier zur Meditation auf. „Atme ein und atme ein!“, sagt er immer wieder. „Atme ein. Und ein!“ Man muss lachen, da man sonst einfach platzen würde. „Und jetzt explodiere, wie ein Vulkan!“, schreit er fast, während neben ihm rote Rauchschwaden wie ein Gruß aus der Hölle aufsteigen.

Zehn Tage hatten die Künstler Zeit, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Mardulier hat sich dafür auch im Viertel umgesehen. Und in einer der vielen Ramschläden der Westlichen Unterstadt zugegriffen. Seine selbstgebaute Ventilatorenbrille hätte ein Patent verdient, wie auch sein Shirt mit QR-Code, das beim Abfotografieren mit dem Smartphone (sofern man ihn bei seinem getanzten Fangspiel erwischt) einen glühenden Bildschirm erzeugt.

Der belgische Künstler tut wirklich alles, um die Gemüter im positiven Sinne zu erhitzen. Auch, wenn er sich dafür bis auf die nackte Haut ausziehen muss. Kalt lässt das keinen. Wie Gott ihn schuf, balanciert er eine Gipsfigur auf der Stirn, richtet den Blick der erröteten Zuschauer also wieder nach oben. Ein wahrlich wärmender Humor, der jedwede Kälte vertreibt.