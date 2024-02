Die Winterlichter im Luisenpark sind am Sonntag nach sechs Wochen ausgegangen. Die Stadtpark-Gesellschaft vermeldet einen neuen Besucherrekord: Genau 68.672 sind gekommen, um das nächtliche Lichterspektakel in Mannheims größtem Park zu bewundern.

Unter den Besuchern waren Menschen, die der Lichterzauber schon einige Jahre durch ihr Leben begleitet hat. „Ich habe die Winterlichter einmal als kleiner Junge mit meinem Vater besucht, da war ich elf Jahre – und total begeistert“, erinnert sich Jasper Dittrich (mittlerweile 18) aus Aachen. Er hat bei einem Besuch seiner Großeltern die Gelegenheit genutzt, um auch als Erwachsener die Winterlichter zu bestaunen: „Es hat mir noch immer sehr gut gefallen.“

Wege, Sträucher und Bäume, Statuen und Brücken wurden angestrahlt, Wasserflächen und Uferregionen des Kutzerweihers wurden kreativ mit Licht und Musik in Szene gesetzt. Seit 2015 gibt es die Parkillumination. In diesem Jahr kamen erstmals auch viele Familien mit jüngeren Kindern, teilt die Stadtpark-Gesellschaft weiter mit. Grund: Während die Winterlichter in der Vergangenheit erst Ende Februar und aufgrund der später einsetzenden Dunkelheit erst später am Abend besucht werden konnten, fand die Veranstaltung in diesem Jahr erstmals früher statt, ab dem 2. Januar.

Geschäftsführer überrascht

Von den knapp 69.000 Besuchern zeigt sich der Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim GmbH, Michael Schnellbach, dennoch überrascht: „Natürlich haben wir nach der dreijährigen Winterlichter-Pause damit gerechnet, dass viele Menschen zu uns kommen. Aber dass das Ergebnis so gut ausfällt, hat mich echt überrascht und freut mich natürlich enorm.“ Schnellbach lobt Lichtkünstler Rouven Bönisch für sein Konzept. Auch der Zeitpunkt, der teilweise in die Ferien fiel, dürfte für zusätzliche Besucher gesorgt haben, meint wer.

Zuletzt konnte im Vor-Corona-Jahr 2019 mit insgesamt 56.493 Besuchern ein Besucherrekord vermeldet werden. Nun ist diese Marke durch über 12.000 zusätzliche Besucher geknackt worden.