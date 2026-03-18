Die katholische Kirchengemeinde Heilige Petrus und Paulus hat Bilanz über ihre Winterhilfe 2025 gezogen. An 13 Montagen hat sie laut Mitteilung etwa 140 Bedürftigen ein warmes Mittagessen angeboten, insgesamt 1820 Mahlzeiten. Die Aktion, die von etwa 35 Ehrenamtlichen unterstützt wird, fand im Prälat-Walzer-Haus (Mitte) statt.

Die Helfergruppe war vielfältig. So engagierte sich zum Beispiel eine Frau, trotz Mobilitätseinschränkungen. Sie sagt: „Es ist schön, hier diese Gemeinschaft zu finden.“ Auch muslimische Frauen gehörten zum Team. Ehrenamtliche Edeltraut Ley erklärt: „Ich nutze meine freie Zeit gerne, um mich ehrenamtlich zu engagieren“. Finanziert wurde die Initiative 2025 ausschließlich durch Sponsoren.

Die Aktion wird fortgeführt. Im Sommer treffen sich die Beteiligten laut Mitteilung, um neue Ideen zu entwickeln.