Sobald die Außentemperatur gegen Null sinkt, beginnt für die Straßenreinigung des Wirtschaftsbetriebs (WBL) der Winterdienst. Wichtige Zufahrtsstraßen, Brücken sowie Gehwege werden bei drohender Glatteisgefahr gestreut und – falls nötig – von Schnee und Matsch befreit. Rund 570 Straßenkilometer müssen die Mitarbeiter im Auge behalten.

Bereits früh morgens starten neun Streu- und Räumfahrzeuge, sieben kleinere, zwei Mini-Streuer sowie 19 Kleinlaster ihre Touren durch Ludwigshafen. Im Präventiveinsatz ist auch ein Streufahrzeug, das reine Salzsole versprüht. Diese verteilt sich laut WBL gleichmäßiger auf der Fahrbahn, bleibt länger haften und sorgt so dafür, dass winterliche Glätte erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen kann. Allerdings sei der Einsatz dieses Wagens aufgrund des hohen Wasseranteils bis zu einer Temperatur von minus fünf Grad begrenzt.

Rund um die Uhr in Rufbereitschaft

Die zuständigen Mitarbeiter sind rund um die Uhr in Rufbereitschaft. Während eines Großeinsatzes sind zwischen 60 und 200 WBL-Kollegen auf den rund 570 Straßenkilometern im Stadtgebiet mit Schneeschiebern, Schütten, Streugut und Spezialfahrzeugen unterwegs. Dabei werden Brücken, die Hochstraßen und wichtige Verkehrsknotenpunkte sowie Zebrastreifen, Kreuzungen und öffentliche Plätze gesichert. Wird es extrem winterlich, packen Mitarbeiter anderer Bereiche (Grünflächen/Friedhöfe, Stadtentwässerung, Straßenunterhalt) sowie der Abteilung Verkehrstechnik tatkräftig mit an.

Nicht alle, aber manche haben sich am Dienstag über den ersten Schneefall gefreut, wie man hier bei einem Auto im Stadtteil Süd sieht. Foto: ier

Täglich, bei besonderen Wetterlagen auch stündlich, werden Vorhersagen über zwei Wetterdienstleister abgerufen. An diesen Prognosen orientiert sich die Wochen- und Tagesplanung mit Rufbereitschaften und Folgeeinsätzen. Auch die vier Glättemeldeanlagen im Stadtgebiet an der Pylon- und Buschwegbrücke, in der Meckenheimer Straße und an der L523 sind ein wichtiger Faktor. Jede Wetteränderung mit Regen, Schnee und Eis wird über Sensoren in der Fahrbahndecke an den Entsorgungsbetrieb gemeldet, wo von der Einsatzleitung mit den bereitschaftshabenden Mitarbeitern Einsätze koordiniert werden.

Trotz bester Organisation ließen sich Behinderungen des Straßen- und Fußgängerverkehrs jedoch nicht komplett vermeiden. Setzt die Glätte beispielsweise kurz vor oder während des Berufsverkehrs ein, kann es passieren, dass die Einsatzfahrzeuge im Stau stehen und daher selbst nicht vorwärtskommen, um die Fahrbahnen rechtzeitig zu sichern.

Die Pflichten der Bürger

Die Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Bereich habe für die Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs oberste Priorität. Aber auch Bürger können hierzu beitragen, indem sie auf Gehwegen oder in Wohn- und Spielstraßen ihrer Streu- und Räumverpflichtung Folge leisten. Anstelle von Streusalz darf hierzu jedoch nur Granulat, Sand oder Splitt verwendet werden. Auch die Verbindung des Gehwegs zu einer Bushaltestelle oder zu einem Fußgängerüberweg gehört in den Verantwortungsbereich des Anliegers. Auf einem Gehweg muss ein 1,50 Meter breiter Streifen freigehalten werden. Schnee ist unverzüglich nach Ende des Schneefalls zu räumen und kann am Gehwegrand aufgehäuft werden. Die Sinkkästen und Straßenrinnen müssen freigehalten werden, damit das Schmelzwasser ungehindert abfließen kann. Werktags zwischen 7 und 21 Uhr und sonn- und feiertags zwischen 8 und 21 Uhr müssen die genannten Bereiche im öffentlichen Raum sicher sein.

Der WBL ist auch mit kleineren Fahrzeugen im Einsatz. Foto: Moray

2000 Tonnen Salz im Lager

Für die kalte Jahreszeit lagern nach WBL-Angaben zirka 2000 Tonnen Salz, 350 Tonnen Granulat und 100 Tonnen Magnesiumchlorid in Vorratstanks. Ferner sind 15 Tonnen Natriumchlorid-Sole in einer Mischanlage verfügbar.

„Beim herausfordernden Winterdienst vertraut die Stadt wie gewohnt auf das sehr gut eingespielte Team des WBL, das seit Jahren tolle Arbeit leistet, wenn Schnee und Eis in Ludwigshafen auftreten. Mein Dank gilt allen Beschäftigten, die mit großer persönlicher Einsatzbereitschaft dazu beitragen, trotz widriger Witterung die Wege für die Verkehrsteilnehmer sicher zu machen und auch sicher zu halten“, betont Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos).

Noch Fragen?

Weitere Infos finden Bürger im Netz unter www.ludwigshafen.de, Rubrik Dienstleistungen A-Z: Stichwort „Winterdienst“.