Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stellt vorübergehend den Busverkehr in den Städten Mannheim und Ludwigshafen ein. Seit etwa 7 Uhr morgens schneit es ununterbrochen, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führt. Der Straßenbahnverkehr soll vorerst weitergehen, es könne jedoch infolge der Witterung auch auf dem Schienennetz zu Einschränkungen, Verspätungen oder Ausfällen kommen, so die RNV. Außerdem wurde der Shuttlebusverkehr „Fips“ im Mannheimer Stadtgebiet ebenfalls eingestellt. Die RNV rechnet damit, dass die Einschränkungen bis in die Abendstunden andauern werden.

