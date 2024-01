Der Wintereinbruch mit mehrstündigem Schneefall hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Ludwigshafen geführt. Die Polizei nahm eine Vielzahl an glättebedingten Unfällen auf. Zeitweise mussten der Busverkehr und die Müllabfuhr eingestellt werden. Mehr dazu hier.