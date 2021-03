Plusgrade im zweistelligen Bereich, frühlingshafte Temperaturen, Mütze, Schal und Handschuhe liegen in der Ecke. Wer denkt da noch an Schneegestöber und glatte Straßen? Doch für eine Entwarnung ist es zu früh, sagt ein Experte. Die bisherige Winterdienstbilanz des Wirtschaftsbetriebs (WBL).

„Obwohl die Mitarbeiter manchmal bis an die Belastungsgrenze gehen mussten, ist bislang alles glatt gelaufen“, zieht Holger Kusche ein erfreuliches Zwischenfazit. Der 62-jährige Bereichsleiter des Entsorgungsbetriebs und der Verkehrstechnik erklärt, dass es schon sehr fordernd sei und schlauche, wenn man die Nacht durchgefahren ist. „Wir sind froh, dass alles glimpflich verlaufen ist, aber für Entwarnung ist es noch zu früh“, fügt Kusche an. Von personellen Ausfällen wegen der Corona-Pandemie sei die Mannschaft weitgehend verschont geblieben. Problematischer sei es gewesen, die Konrad-Adenauer-Brücke winterdienstlich zu betreuen, weil sich da wegen der abgerissenen Pilzhochstraße (B 37) schnell Staus bildeten. Für die Kurt-Schumacher-Brücke (B 44) sind die Kollegen aus Mannheim zuständig.

Vier Volleinsätze

Es gibt ein abgestuftes Vorgehen. Vier Volleinsätze, bei denen bis zu 60 Mitarbeiter verschneiten und glatten Straßen zu Leibe rücken, habe es in diesem Winter bisher gegeben, fünf bis sechs Schwerpunkteinsätze sowie rund 20 Kontrollfahrten, bei denen im Stadtgebiet zirka 100 Kilometer Fahrbahn überprüft werden – insgesamt also rund 30 Einsätze. Bei Bedarf können auch Mitarbeiter anderer Bereiche, beispielsweise Grünflächen und Friedhöfe, Stadtentwässerung und Straßenunterhalt oder der Abteilung Verkehrstechnik mit anpacken. Das sind dann bis zu 125 Mitarbeiter.

„Es war mal wieder richtiger Winter, und wir haben alle Register ziehen können“, erklärt der Bereichsleiter und schmunzelt. In Ludwigshafen habe es ähnliche Verhältnisse zuletzt vor acht Jahren gegeben.

WBL sieht sich gut gerüstet

Der WBL, der den Winterdienst schon früh und generalstabsmäßig plant, sieht sich gut gerüstet. „Die Organisation steht rechtzeitig, die Bereitschaftspläne werden früh erstellt, die Mitarbeiter eingewiesen und das Fahrpersonal geschult. Wir sind für alle Eventualitäten gerüstet“, versichert Kusche. Im Einsatz seien neun Streu- und Räumfahrzeuge, acht kleinere Streuer, zwei Kleinst-Streuer und 18 Klein-Lkw. Das Straßennetz umfasst 570 Kilometer.

„Alle Fahrzeuge sind mit dem Navigationssystem GPS ausgerüstet“, verdeutlicht Kusche. So könne nachvollzogen werden, wann welches Fahrzeug an welcher Stelle war, was und wie viel gestreut wurde. Damit könne der Nachweis geführt werden, dass gesetzliche Anforderungen erfüllt wurden.

Glättemelder als wichtiger Faktor

Täglich, bei besonderen Wetterlagen auch stündlich, wurden Vorhersagen über die Internetdienste Meteogroup und Wettermanufaktur abgerufen. An diesen Wetterprognosen orientiert sich die Wochen- und Tagesplanung mit Rufbereitschaften und Folgeeinsätzen. „Die rund 8000 Euro für eine Saison sind gut angelegtes Geld“, betont Kusche. Auch die drei Glättemeldeanlagen im Stadtgebiet auf der Pylonbrücke, auf der L 523 im Norden der Stadt und in der Meckenheimer Straße an der Zufahrt zum Gelände der Firma Vögele sind ein wichtiger Faktor. Wetteränderungen mit Regen, Schnee und Eis sind über Sensoren in der Fahrbahndecke sofort an den Betrieb gemeldet worden. Die Einsatzleitung veranlasste dann die notwendigen Einsätze. Reifglätte, überfrierende Nässe oder Glatteis traten vor allem an exponierten Lagen wie der Buschwegbrücke in Oggersheim, am Ortsausgang Ruchheim in Richtung Fußgönheim oder in der Wollstraße nach Oggersheim auf.

500 Tonnen Feuchtsalz

„Rund 500 Tonnen Feuchtsalz und 130.000 Liter Magnesiumchlorid haben wir bislang verbraucht“, informiert der Betriebsleiter. Ein Fahrzeug streut ausschließlich Sole. Diese wird seit 2014 von einer eigenen Solemischanlage auf dem Hof hergestellt. „Sole ist deswegen besser, weil sie auf der Fahrbahn haftet, während das Salz verwehen kann. Allerdings ist Sole wegen des hohen Wasseranteils in der Anwendung begrenzt“, unterstreicht Kusche. Bei -7 Grad Celsius werde es kritisch. Aufgrund des etwas härteren Winters werden die Kosten für den Winterdienst vermutlich ein bisschen höher ausfallen als sonst. „Zahlen können wir noch nicht nennen, wir müssen den März noch abwarten“, sagt der Betriebsleiter.

„Können nicht überall gleichzeitig sein“

Verkehrsbedeutsame, wichtige und gefährliche Straßen oder Busspuren genießen eine hohe Priorität, damit der öffentliche Nahverkehr nicht zu sehr eingeschränkt wird. „Der überwiegende Teil der Bürger war sehr verständnisvoll. Aber wir können nicht überall gleichzeitig sein. Manche haben ein bisschen verlernt, was Winter bedeutet“, sagt Kusche.