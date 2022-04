Wegen der schweren Schneelast sind am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag in Mannheim mehrere Bäume umgestürzt, die mancherorts parkende Autos beschädigten. Laut Polizei wurden in Käfertal drei, in der Neckarstadt sieben, in Neckarau neun und in Sandhofen ein Wagen demoliert. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 40.000 Euro geschätzt. Zudem gab es in der Innenstadt und in der Oststadt wegen des Schnees und rutschiger Straßen insgesamt vier witterungsbedingte Unfälle, bei denen aber niemand verletzt wurde. Und auch auf dem Maimarktgelände hinterließen die heftigen Schneefälle ihre Spuren. Laut Maimarkt-Gesellschaft wurden dort fünf der Leichtbauhallen beschädigt, die bereits für die große Regionalmesse, die am 30. April beginnt, aufgebaut waren. Auch hier kam niemand zu Schaden.

Bus bleibt quer auf Fahrbahn stehen

Auch im Rhein-Neckar-Kreis rund um Heidelberg sorgte das Winterwetter für rutschige Straßen und Verkehrschaos. So blockierten umgestürzte Bäume und querstehende Fahrzeuge etwa die L 535 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld, zwischen Wilhelmsfeld und Heidelberg-Ziegelhausen kam ein Linienbus ins Rutschen blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

Auch in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis gab es zahlreiche Einsätze.