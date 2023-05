Unbekannte Täter haben laut Polizeibericht einen E-Scooter auf die Windschutzscheibe eines geparkten Taxis geworfen. An dem VW Touran, der am Taxistand des Mannheimer Nationaltheaters geparkt war, entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wann sich der Vorfall ereignete, steht noch nicht fest. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 3310.