Nastasja Schunk (BASF TC Ludwigshafen) steht in der Hauptrunde des traditionsreichsten Tennis-Turniers der Welt, in Wimbledon. Die 18 Jahre alte Altriperin gewann alle drei Spiele in der Qualifikation und trifft nun in der ersten Hauptrunde auf die Rumänin Michaela Buzarnescu, die Nummer 127 der Weltrangliste. Schunk wird aktuell auf Rang 154 gelistet.

Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Hauptfeld von Wimbledon. Sie waren auch bei den French Open in Paris in der ersten Runde im Hauptfeld. Gibt es da eine Unterscheidung für Sie?

Erst einmal Danke für die Glückwünsche. Ja, schon. In Paris habe ich mich nicht aus eigener Hand qualifiziert. In Wimbledon habe ich alle Spiele gewonnen. Außerdem hat Wimbledon noch einmal ein anderes Flair als Paris. Das ist eine andere Atmosphäre. Das ist eine andere Liga Das ist nochmals ein Unterschied.

Ist es auch ein Unterschied, nun im Hauptfeld von Wimbledon zu stehen im Vergleich zum Juniorinnen-Finale im vergangenen Jahr?

Der Einzug ins Juniorinnen-Finale war natürlich einer meiner Höhepunkte, aber man kann das Tennis bei den Junioren nicht mit dem Tennis bei den Damen vergleichen. Das ist etwas ganz anderes und bedeutet mir auch mehr.

Bei den Junioren-Wettbewerben ist die Logis frei. Wie läuft das nun bei den Profis ab, die sich für das Hauptfeld qualifiziert haben?

Wir bekommen als Spieler einen Tagessatz. Da kann man sich aussuchen, wo man wohnen will. Aber das reicht leider nicht aus, wenn man Trainer und andere Personen dabei hat.