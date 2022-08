Ob man im Willersinnweiher zwischen Oggersheim und Oppau weiterhin bedenkenlos baden kann, soll Anfang kommender Woche feststehen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt hatte, sei in dem Badesee eine Algenblüte zu beobachten. Das Landesamt für Umwelt werde deshalb die Wasserqualität untersuchen. Ein Sprecher der Landesbehörde teilte unterdessen am Donnerstag auf Anfrage mit, dass die Wasserproben am Freitag, 26. August, entnommen werden sollen. Es sei möglich, dass es sich um eine Blaualgenblüte handele. Der Sprecher wies jedoch Angaben als falsch zurück, wonach die Alge giftig sei. Bisher habe es im Willersinnweiher noch keine Probleme mit Blaualgen gegeben.

Vier Badegewässer betroffen

Laut dem Landesumweltamt ist zu beobachten, dass die Blaualgenblüte in diesem Sommer schon Anfang Juli und damit deutlich früher als in anderen Jahren begonnen hat. Bisher seien jedoch nur vier von 65 Badegewässern in Rheinland-Pfalz betroffen. Zudem seien in der Mosel hohe Werte gemessen worden. Das Landesamt empfiehlt Schwimmern im Willersinnweiher zur Vorbeugung von Gesundheitsrisiken kein Wasser zu schlucken (insbesondere Vorsicht bei Kleinkindern), nach dem Baden gründlich zu duschen und die Badekleidung auszuwaschen. Tiere, insbesondere Hunde, sollten kein Wasser aus dem See trinken. Die Badegäste im Freibad am Willersinnweiher werden entsprechend informiert. Betroffen sind auch weitere Anlieger: die Vereine LSV und WSV. Am ersten Septemberwochenende sollen auf dem Gelände des Ludwigshafener Schwimmvereins die Südwestdeutschen Freiwassermeisterschaften stattfinden.